Als Admira-Trainer Oliver Lederer nach der Mattersburg-Partie auf das Altach-Interesse angesprochen wurde, reagierte er fast schon ein wenig entnervt.

Zu sehr nagte die 0:2-Pleite gegen die Vastic-Elf am 38-Jährigen, verdeutlichte damit, wo sein Herz (derzeit) zu Hause ist.

Am Ende ist es aber nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch der Beruf. Und da wäre Altach doch eigentlich der attraktivere Arbeitsplatz, oder? Derzeit Tabellenführer, im Schnitt fast doppelt so viele Zuseher pro Spiel. Ein Verein, der den Ruf genießt, dauerhaft den Sprung aus der unteren Tabellenhälfte geschafft zu haben.

Viel mehr wird mittelfristig auch nicht möglich sein, die diesjährige Saison kann trotz des kontinuierlichen Fortschritts im Ländle als Ausnahme gesehen werden. Die Rheindorfer sind sozusagen am Zenit.

Genau das macht es für Lederer wenig interessant. Zu Erreichen gibt es mit Altach in naher Zukunft wesentlich weniger als mit der Admira. Denn was Canadi in Altach geschafft hat, möchte Lederer in der Südstadt vollbringen: den Verein aus dem permanenten Abstiegskampf in den „Mittelstand“ zu hieven.

Lederer hat sich die Admira zu seinem Projekt gemacht und möchte sich in der Südstadt ein Denkmal setzen. Gelingt dies, werden ganz andere Klubs als Altach anklopfen.