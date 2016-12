Das hören Admira-Fans zwar gar nicht gerne: Aber der SKN St. Pölten und die Südstädter ähneln dieser Tage fast schon wie Zwillingsbrüder.

Das hat weniger mit dem 2:2-Unentschieden im NÖ-Derby, vielmehr aber mit dem Trainerposten. Dabei ist eigentlich alles klar: Bei der Admira besitzt Oliver Lederer Vertrag bis 2018 und will bleiben. Altach-Interesse hin oder her. Das sieht auch Sportdirektor Ernst Baumeister so.

Ähnlich verhält es sich in der Landeshauptstadt, wo Jochen Fallmann endlich vom Interims- zum Cheftrainer gekürt werden möchte. Leistungen und Punkteausbeute sprechen eine klare Sprache, auch Sportchef Frenkie Schinkels will Fallmann als Chef.

Und sogar Trainerkollege Lederer warf sich für „Falli“ ins Gefecht: „Ein Trainer, der sich mehrfach bewiesen hat und sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert.“ Das kam natürlich nicht von ungefähr, Lederer sprach da auch für sich selbst.

Der Admira-Coach sitzt zwar am Chefposten, hätte aber vom Verein ebenfalls gerne ein klares Bekenntnis – wie Fallmann. Die neue Führungsstruktur der Südstädter verspricht nämlich nicht nur Möglichkeiten, sondern verbreitete offenbar auch ein wenig Unsicherheit. Die muss beseitigt werden.