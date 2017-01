Im Spätfrühling 2014 erzielte Christoph Monschein seine letzten Tore für den SC Brunn. In der 2. Landesliga Ost. Zweieinhalb Jahre später trifft der Stürmer nicht nur in der Bundesliga, sondern ist für seinen Verein auch noch die Lebensversicherung in der Offensive.

Der Werdegang Monscheins ist beachtlich. Aus dem Amateurbereich schaffte es der 24-Jährige in den Profifußball – ohne jemals eine Akademie besucht zu haben. Als Monschein in der Südstadt das erste Mal in die Kabine kam, betrat er eine neue Welt. Doch der durchaus mutige Schritt in die Bundesliga zahlte sich aus.

Monschein spielte sich innerhalb von einem Jahr ins Rampenlicht. Austria und Rapid hätten die Sprintrakete gerne. Sportchef Baumeister glaubt aber, dass ein Wechsel zu früh käme.

Für die Admira auf jeden Fall. Denn Monschein war im Herbst der Einzige, der konstant traf. Und für den Goalgetter selbst? Dem wäre ob der steilen Entwicklungskurve schon jetzt der nächste Schritt zuzutrauen.

Dennoch kann ein Verbleib nicht schaden. In der Südstadt erarbeitete sich Monschein ein Standing, das er sich bei einem Großklub erst verdienen müsste. Bestätigt der Stürmer seine Herbstform, wird ihm der nächste Schritt umso leichter fallen.