Sie sind untrennbar mit dem närrischen Treiben verbunden, auch das Jahr hindurch unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaft. Und das seit fünf Jahrzehnten: das Team des Mödlinger Förderungsvereines (MFV) ist auch im Jubiläumsjahr zur Stelle, vor allem wenn es gilt, das närrische Treiben hochzuhalten. Unentgeltlich, in der Freizeit, für die vielen Auftritte und Besuche im Ausland werden Urlaubstage geopfert.

Das Gesamtpaket der MFV-Abordnung rund um Obmann Peter Holakovsky macht’s aus. Es gibt keine Altersgrenzen, von „jung“ bis „erfahren“ ist jeder willkommen, das gemeinschaftliche Auftreten ist zur Visitenkarte Mödlings geworden.

Für die Narren steht nunmehr der Höhepunkt an: der Jubiläums-Umzug am Sonntag. Tausende Fans werden Wiener Straße, Hauptstraße und Freiheitsplatz säumen, Tausende bis Dienstag die Lokale der nicht nur heimlichen Narren-Hauptstadt Mödling frequentieren. Dank MFV. Das Team kann sich spätestens am Aschermittwoch auf die Schulter klopfen. Hut ab vor dem, was sie für Mödling auf die Beine stellen.