Wer g‘scheit informiert, fährt im Normalfall besser. Das bewahrheitet sich auch im Fall des Mordfalls in einer Asylunterkunft in Maria Enzersdorf. Als wäre der Tod des 26-jährigen Mannes aus Bangladesch nicht schon schlimm genug, treten durch diesen Vorfall weitere wenig erfreuliche Tatsachen an die Bildoberfläche.

Zum einen soll der Tatverdächtige aus Nigeria schon mehrmals auffällig gewesen sein, ein konkretes Mittel haben aber weder Behörden noch Unterkunftsbetreiber gegen ihn gefunden. Zum anderen fühlen sich die Anrainer in der Südstadt berechtigterweise schlecht informiert. Natürlich braucht es Einrichtungen für psychisch oder physisch kranke Flüchtlinge. Und vermutlich gibt es keinen idealen Standort.

Doch die unmittelbaren Bewohner darüber aufzuklären, wer ihre neuen Nachbarn sind, ist eine Grundvoraussetzung. Auch um Verunsicherungen, wie in diesem Fall, zu entschärfen. Hier muss sich auch die Gemeinde Kritik gefallen lassen, denn sie sind als Bürgervertreter immer auch die Augen und Ohren der Bevölkerung.