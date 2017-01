Von Ankündigungen alleine hat niemand etwas. Das weiß auch Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hinter, ÖVP, der die Verbreiterung der ÖBB-Unterführung „Viaduktstraße“ – der wichtigen Verbindung zwischen der Bezirkshauptstadt und Guntramsdorf – schon vor Jahren öffentlich verkündet hatte. Nur: das Nadelöhr – von Fußgängern und Radfahrern nur unter widrigsten Bedingungen zu queren – besteht immer noch.

Es ist höchst an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Wenn man den schadstoffarmen Straßenverkehr forcieren will, muss man eine Route wie diese – direkte Anbindung per Rad zur nun barrierefreien Badnerbahn-Station Neu Guntramsdorf – entsprechend adaptieren. Das positive Zeichen: die Detailgespräche haben begonnen.

Warum nicht auch gleich die Gelegenheit beim Schopf packen und bei den ÖBB nochmals die – ebenfalls vor Jahren angekündigte – Haltestelle „Guntramsdorfer Straße“ (über der Unterführung) anleiern? Hunderte HTL-Schüler würden applaudieren – und die Anrainer rund um den Bahnhof Mödling aufatmen.