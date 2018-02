Perchtoldsdorfs VP-Bürgermeister Martin Schuster ist es seit geraumer Zeit ein Anliegen, Platz für die Schülerinnen und Schüler am Leonhardiberg-Areal zu schaffen. Volksschule, Mittelschule, Gymnasium – und bald auch Kindergartengruppen im ehemaligen „Schwedenstift“ – an einem Ort zu haben, riecht förmlich nach einem gemeinsamen roten Faden: ein Schul-Campus soll her.

Herzstück des Projekts wäre – es ist ja immer noch nur eine Idee – der Bau einer neuen Volksschule. Durch die dann mögliche Mitbenützung der alten Volksschule durchs Gymnasium rückt das Ende der Container-Lösung endlich in Sicht. Klingt plausibel.

Dass SPÖ und Bürgerliste jetzt schon gegen die Vision wettern, weil Grünland verbaut werden müsste, ist deren gutes Recht, aber sachlich nicht nachvollziehbar. Derzeit verschandeln ein Trafo und der Blick auf die Container das in Wahrheit brachliegende Grün-Areal.

Eine gut durchdachte Campus-Lösung im Sinne der Schüler, Lehrer und Anrainer sollte am Ende des Tages auch im Gemeinderat unumstritten sein.