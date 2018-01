Wohnungssuchende können Hoffnung schöpfen. In der Bezirkshauptstadt erschließen sich vermutlich schon ab 2019 entsprechende Möglichkeiten, eine Bleibe in einer sehr begehrten (Wohn-)Gemeinde zu finden. Der Bau der Reihenhäuser am Areal der ehemaligen Gendarmeriezentralschule soll noch heuer starten. Und durch das absehbare Ende des Rot-Kreuz-Katastrophenlagers im Bereich Wiener Straße/Hyrtl platz eröffnet sich ein weiteres hochwertiges Projekt.

Freilich ändert sich an einer Tatsache nichts: wer sich in Mödling niederlassen möchte, muss grundsätzlich tief ins Börserl greifen. Perfekte Infrastruktur (Schulvielfalt, Öffianbindung, hochrangiges Straßennetz) und die Wohnqualität in unmittelbarer Wienerwald-Umgebung werden stets ihren Preis haben.

Erfreulich, dass in beiden Arealen auch „Leistbares Wohnen“ angedacht ist. Den jungen – und weniger betuchten – Mödlingerinnen und Mödlingern den Verbleib in ihrer Heimatstadt zu ermöglichen, sollte nicht nur in Wahlzeiten Gebot der Stunde sein.