Ein 52-jähriger Mann ist Samstagfrüh in Laab im Walde (Bezirk Mödling) tot in einem Bachbett gefunden worden. Der Mann dürfte in der Nacht die Böschung zu dem Bach hinuntergestürzt und dann ertrunken sein, bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe).

Passanten hatten den Mann gegen 9.30 Uhr leblos in dem Bachbett entdeckt. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 52-Jährigen feststellen. Laut Ermittlungen der Polizei dürfte der Mann auf dem Heimweg von einem Lokalbesuch beim Verrichten der Notdurft ausgerutscht und abgestürzt sein. Fremdverschulden werde ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der APA.