Nach einem Ladendiebstahl am Donnerstag in einem Einkaufszentrum in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist ein 26-Jähriger in Wiener Neustadt inhaftiert worden. Der Mann aus Wien-Simmering soll in drei Geschäften Kleidung im Wert von rund 1.200 Euro erbeutet haben, teilte die NÖ Polizei am Freitag mit. Er zeigte sich geständig.

Ein Detektiv hatte den Wiener am Parkplatz angehalten. Die Polizei nahm den 26-Jährigen vorläufig fest, bevor er in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert wurde. Das Diebesgut wurde sichergestellt, die zum Großteil unbeschädigte Ware wurde an die Geschäfte zurückgegeben.