Dass das Landesklinikum Mödling um eine Neurologie-Abteilung reicher werden wird, war klar. Jetzt sind auch die personellen Weichen gestellt. Primarius Karl Matz aus Brunn am Gebirge wurde zum Abteilungsvorstand bestellt.

Der Mediziner hat seine Kindheit in der Steiermark verbracht, hat im Stiftsgymnasium Admont maturiert, ehe er sich dem Studium widmete. Matz promovierte 1993 an der Universität Wien zum Doktor der gesamten Heilkunde. Erste Stationen seiner beruflichen Tätigkeit waren Baden, Wien und Moskau. Nach mehreren Jahren als Assistenzarzt der Neurologie im Krankenhaus Gugging schloss er seine Facharztausbildung 2005 ab und war seither als Oberarzt an der Neurologischen Abteilung im Universitätsklinikum Tulln tätig. Als interimistischer Leiter dieser Abteilung konnte sich Matz auch als Führungskraft beweisen.

"Ja, ich bin täglich zwischen Brunn und Tulln gependelt"

Neben seiner medizinischen Tätigkeit ist Matz unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Donauuniversität Krems und führt Lehrtätigkeiten an der Medizinischen Uni Wien durch und unterrichtete auch an der Karl Landsteiner-Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften.

Seit 16 Jahren lebt die Familie – Matz ist mit ORF-Radiojournalistin Elisa Vass verheiratet, das Paar hat eine Tochter (16) und einen Sohn (20) – in Brunn am Gebirge. „Ja, ich bin täglich zwischen Brunn und Tulln gependelt“, verrät Matz im NÖN-Gespräch.

Dass in Mödling künftig der „Schlaganfall-Schwerpunkt“ etabliert ist, hält Matz für eine „maximale Verbesserung der Versorgung in der Region. Denn Betroffene haben nun den großen Vorteil, nicht mehr mit weiten Anfahrts- und Transportwegen in Tulln konfrontiert zu sein. Zeitkritische Akutversorgungen durch Mangeldurchblutung können rascher und damit auch wirksamer durchgeführt werden. Zusätzlich wird auch im Landesklinikum Baden ein Neurologe als Konsiliararzt tätig sein und somit für die perfekte Synergie zwischen unseren beiden Standorten sorgen.“

Kompetente Weiter- und Akutbehandlung

Sein Ziel sei es, „in Mödling eine hochmoderne und effiziente neurologische Versorgung zu etablieren. Im Schlaganfallbereich soll die Region Mödling durch die neue Abteilung zu einem Gebiet werden, das im Bereich der Akutbehandlungen und der kompetenten Weiter- und Nachversorgung im Spitzenfeld Österreichs steht“, betonte der Primar.

Der stationäre Betrieb der neurologischen Abteilung inklusive „Stroke Unit“ beginnt stufenweise ab Juli.