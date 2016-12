„Die Entscheidung, in Mödling auch eine Neurologie zu etablieren, straft alle Kritiker Lügen, die immer vom Zusperren gesprochen haben. Ich freue mich, dass vor allem Schlaganfallpatienten künftig auch nach dem letzten Stand der medizinischen Technik behandelt werden können; Magnetresonanz inklusive. Ich darf auch in Erinnerung rufen, dass ich als einziger für den Standort Mödling gekämpft habe und mich auch weiterhin dafür einsetzen werden, dass bei der Notaufnahme alles klappt. So skandalöse Umstände wie sie vor wenigen Wochen vorgeherrscht haben, darf es nicht mehr geben“, Bürgermeister & Landtagsabgeordneter Hans Stefan Hintner, ÖVP

„Mit der Neurologie wird der Standort Mödling aufgewertet, Patienten mit einem Schlaganfall wie bisher der Transport nach Tulln erspart. Wir brauchen aber auch in Mödling eine hochwertige Unfallversorgung rund um die Uhr. Außerdem muss für Patienten, Krankenhauspersonal und Rettungsorganisationen eindeutig klar sein, was in Baden und was in Mödling versorgt und behandelt wird. Die derzeitige Situation ist nicht zufriedenstellend“, SPÖ-Bezirksparteivorsitzender & Nationalrat Hannes Weninger.