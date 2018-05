Nach sechs Jahren des Um- und Neubaus ist es in knapp zweieinhalb Wochen soweit. Die neu errichteten Pavillons B und C gehen mit 31. Mai in Betrieb, der Vollbetrieb wird mit 4. Juni erfolgen.

Der Pavillon B umfasst die Ambulanz und das Eltern-Kind-Zentrum bestehend aus Kreißsaal, Geburtshilfe Station, Frühgeborenen Station sowie Station und Ambulanz für Kinder und Jugendliche. Im Pavillion C sind unter anderem die Physikalische Medizin, die Intensivstation, Endoskopie, Innere Medizin und die Neurologie untergebracht. Letztere geht jedoch erst im Sommer in Betrieb. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür am Mittwoch können von 13 bis 16 Uhr Interessierte das neue Klinikum erkunden.

Bauarbeiten noch nicht vollständig beendet

Als erster Teil des Neubauprojekts wurde übrigens der Pavillon A fertiggestellt. Dieser wurde bereits 2014 in Betrieb genommen und bietet Platz für Radiologie, Notfallambulanz, das Operationszentrum, die Tagesklinik und die Abteilungen: Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie sowie Innere Medizin.

Dennoch sind die Bauarbeiten am Klinikumgelände noch nicht vollständig beendet. Nach der Übersiedelung wird der Abbruch der Bestandsgebäude folgen. „Alle Bestandsgebäude werden nach und nach abgerissen. Auf den Flächen folgen dann zum Teil Grünflächen, Parkplätze und die neue Eingangshalle“, berichtet Sprecherin Miriam Ottersbeck. Die endgültige Fertigstellung soll Ende 2019 sein.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Pavillons mit 31. Mai wird auch der Haupteingang von der Sr. Maria Restituta-Gasse in die Payergasse verlegt. „Der Weg für Patientinnen und Patienten ist vor Ort beschildert“, betont Ottersbeck.