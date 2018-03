Adi Hirschal ist immer für Überraschungen gut. Und das ist gut so, denn, so ist der Intendant und Regisseur des Kultursommers Laxenburg überzeugt: „Das einzige, was im Theater gut beim Publikum ankommt, sind Überraschungen.“ Die wohl größte: Hirschal wird im Stück „Stille Nacht – ein weihnachtliches Summerspecial“ nicht die Hauptrolle spielen, sondern „nur“ Regie führen.

PBZ Mödling

Das Stück wurde vom diesjährigen Hauptdarsteller Christian Deix geschrieben, wieder gemeinsam mit Olivier Lendl. Die beiden zeichneten als Autorenduo schon für den Vorjahres-Saunahit „Heiß“ verantwortlich. Die zweite Überraschung: Weihnachten findet heuer im Hochsommer statt. „Wer wissen will, warum es dazu kommt, der sieht sich unsere Welturaufführung in der Franzensburg an“, erklärt Hirschal, „denn das ist ja der Inhalt des Stücks“.

Die Spielstätte bleibt allerdings gleich, die Franzensburg im Laxenburger Schlosspark. Doch warum nimmt Hirschal heuer Abstand davon, beides zu tun: Regie zu führen und die Hauptrolle zu spielen?

„Heuer widme ich mich ganz der Regie“

Der Intendant antwortet: „Es ist nicht professionell, die Hauptrolle zu spielen und gleichzeitig Regie zu führen. Ich kann mich heuer ganz der Regie widmen, und das ist gut so.“ Schon vor ein paar Jahren habe er sowohl in Wien wie auch in Laxenburg nur Regie geführt, und das habe sich bewährt. „Die Schauspieler sind toll, die Besetzung ist toll. Falls die Leute murren, werde ich wieder auf die Bühne zurückkehren“, schmunzelt Hirschal. Sorgen macht er sich keine: „Das Stück trägt meine Handschrift, und weil Weihnachten im Sommer stattfindet, wird natürlich auch viel gesungen“, macht Hirschal Lust darauf, gleich ein paar Weihnachtslieder zu trällern.

Dass ein heißer Sommer in der Franzensburg dem Spektakel vielleicht abträglich sein könnte, glaubt Hirschal nicht. „Je heißer, desto lustiger, absurder wird es.“ Theatermüde ist Hirschal, der heuer seinen 70. Geburtstag feiert, noch lange nicht. Er meint: „Ich bin ja auch abhängig von den lokalen Politikern, wie die den Kultursommer sehen. 75 wäre vielleicht ein Zeitpunkt um nachzudenken, ob man es weiter macht oder nicht.“