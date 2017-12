Die Qualität passt: Da ist sich Bürgermeister Robert Dienst, ÖVP, sicher. Denn das Wohnprojekt „Am Kaisergarten“ wird von der Wohnbaugenossenschaft Contrust durchgeführt, die sich auf hochwertige Wohnbauprojekte spezialisiert hat. Bei der Gleichenfeier besichtigte Dienst die Baustelle gemeinsam mit Architekt Patrick Eder und Contrust-Geschäftsführer Karl Psenicka. Mit dabei auch Vertriebsleiterin Henriette Kurschel, die für den Wohnungsverkauf verantwortlich ist.

Was an dem Projekt besonders ist, erklärt Henriette Kurschel so: „Fast alle Wohnungen sind barrierefrei ausgestattet. Und dort, wo nicht, kann die Wohnung noch barrierefrei ausgeführt werden.“

Ein Aufzug gehört sowieso zum Standardprogramm der Wohnhausanlage wie eine Terasse bzw. Balkon oder Garten im Erdgeschoß. Insgesamt errichtet der Bauträger 46 Eigentumswohnungen. Im zweiten Bauabschnitt werden Mietkaufwohnungen errichtet. Sehr erfreut ist Contrust darüber, weil auch schon der Nachbar bekannt ist, der neben das Kaisergartenprojekt einziehen wird: Die Marriot Courtyard Gruppe wird Betreiber für das Hotel, dessen Errichtung bereits in den Startlöchern steht.