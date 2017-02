Das Rathausstüberl am Schlossplatz befindet sich in einer Lage, die im Sommer von etwa einer Million Besuchern frequentiert wird. Denn genauso viele Erholungssuchende strömen in den warmen Monaten in den Park, und der Schanigarten des Rathausstüberls ist dann erste Erholungsadresse.

Bürgermeister Robert Dienst, ÖVP, fügt zu den Modalitäten erklärend hinzu: „Der Schanigarten ist extra zu pachten. Das Stüberl selbst ist 120 Quadratmeter groß und verfügt über 35 Sitzplätze. Es ist alles frisch renoviert, auch das Geschirr ist vorhanden. Mit einem Wort, der neue Pächter kann im Rathausstüberl relativ zügig starten“.

Dienst gibt einen guten Ausblick

Warum überhaupt ein neuer Pächter gesucht wird, ist rasch erklärt. „Die bisherigen Pächter waren nicht vom Fach. Sie konzentrieren sich wieder auf ihre beruflichen Qualitäten“, so Dienst. Außerdem müsse der neue Pächter nicht bei null beginnen. „Wir als Gemeinde unterstützen den Pächter bei Werbung und Vermarktung. Er ist natürlich eingebunden in alle Veranstaltungen, die am Schlossplatz stattfinden“, gibt Dienst Ausblick auf fixe Einkommensmöglichkeiten.

Die Bewerbungsfrist für potenzielle Interessenten läuft bis 24. Februar. Pächter in spe müssen ein gastronomisches Konzept vorlegen, das die Gemeinde möglichst überzeugen soll. Die endgültige Vergabe des Pachtvertrages ist für die März-Gemeinderatssitzung geplant.