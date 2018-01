Am Wochenende fand eine ganz besondere, noch nie da gewesene Art der Schlosskonzerte statt, die das gewohnt hohe Niveau in lockerer Atmosphäre präsentierte.

Christoph Wagner-Trenkwitz führte kompetent und dabei unnachahmlich witzig durch den Abend, der bunter nicht sein konnte. Mit dabei waren die Sopranistin Cornelia Horak, die unglaublich vielseitige Facetten zeigte, Patrick Hahn, ein sehr talentierter, 22-jähriger Pianist, oder besser, Klavierkabarettist als auch die bekannten Gumpoldskirchner Spatzen unter Elisabeth Ziegler. Auch die Jetlag Allstars, eine wahrhaft schräge Truppe, die Musik verfremdet aber auch sehr virtuos darbringt, durften nicht fehlen.

„Die Idee war es, einmal ein Konzert zu machen, das aus der Reihe tanzt“, beschreibt Bernhard Schneider die Premiere. „Es war mir wichtig, dass die Freude an der Musik in verschiedenen Ausprägungen im Mittelpunkt steht. Also haben Christoph und ich etwas zusammengebaut und verschiedene Stile und Leute zusammengebracht.“