Am Donnerstag hat das Unternehmen beim Landesgericht Wiener Neustadt einen Antrag auf die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung und auf Annahme eines Sanierungsplan gestellt. Das teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform mit.

Die Überschuldung beläuft sich auf rund 8,5 Mio. Euro. Die Passiva betragen knapp 12,8 Mio. Euro, die Aktiva rund 4,3 Mio. Euro. Die unbesicherten Verbindlichkeiten betragen APA-Informationen zufolge knapp 9,7 Mio. Euro. Hauptgläubiger sind Banken mit 4,9 Mio. Euro.

Laut KSV 1870 und Creditreform sind rund 120 Gläubiger betroffen. Als Insolvenzursachen werden Umsatzrückgänge vor allem in Osteuropa und in Russland auch aufgrund der Ukraine-Krise genannt. Künftig will sich die Firma auf die DACH-Region, also Österreich, Deutschland und die Schweiz konzentrieren. Auch die Kosten sollen gedrückt werden.

Das Unternehmen wurde ursprünglich 1918 als Lampenschirmmanufaktur gegründet und beschäftigt sich mit der Produktion und dem Handel von und mit Beleuchtungskörpern. Die Auslandstöchter sind nicht von der Insolvenz betroffen. Die gesamte Gruppe beschäftigt 100 Mitarbeiter, bei der Schuldnerin selbst sind es derzeit 33. Betriebsrat gibt es keinen.

Das EGT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) des Unternehmens fiel 2014 und 2015 jeweils mit rund minus einer Million Euro negativ aus. Auch heuer wurde in den ersten acht Monaten ein Minus erwirtschaftet. Während es 2014 noch eine Steigerung der Betriebsleistung auf 11,8 Mio. Euro gab, brach diese 2015 auf 8,3 Mio. Euro ein. Beim Umsatzeinbruch 2014 und 2015 spielt der Rubel-Verfall eine Rolle.

Der Sanierungsplan sieht 20 Prozent binnen zwei Jahren ab der erhofften Annahme des Sanierungsplanes vor.

Martin Högerbauer, Geschäftsführer von Kolarz Breitenfurt:

"Das Sanierungsverfahren wurde beantragt, da aufgrund von Turbulenzen am russischen Markt und eines zusätzlichen Hackerangriffs diese Entscheidung sinnvoll für die Weiterführung des Unternehmens in Breitenfurt war. Bereits im letzten Jahr mussten wir massive Einsparungsmaßnahmen durchführen. Gründe hierfür waren ebenfalls politische Verstimmungen in der Ukraine und in Russland, welche wichtige Märkte für uns sind. Nun sind wir aber neu aufgestellt und richtig positioniert für eine Weiterführung, das heißt, es sind keine weiteren Arbeitsplätze betroffen."