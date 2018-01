Die Literarische Gesellschaft Mödling konnte bei ihrer Jahresabschlussfeier auf eine gelungene Saison zurückblicken. Alle Autoren, die gelesen hatten, waren eingeladen, ihre Bücher nochmals zur präsentieren. Neun Lesungen und ein Waldmüller-Stationentheater standen 2017 auf dem Programm. Obfrau Nicole Fendesack: „Mir ist es wichtig, dass Neues zum Zug kommt, aber auch die Alteingesessenen dabei sind.“ Das Programm für 2018 steht. Auch hier geht es Fendesack darum, zu alten Themen einen neuen Zugang zu finden: „Wir haben einen Schwerpunkt 1918, das Kriegsende und würdigen Theodor Csokor, dann haben wir auch das Don Quijote-Thema mit neuem Ansatz.“

Letzteres macht den Auftakt am 20. Jänner mit einer Welturaufführung von „Bella Quijote – Ein Luftschloss für eine Lady und zwei Tausendsassas“. Der Verein „ergo arte“ ist mit einer Dramatisierung und freien Bearbeitung von „The female Quijote“ von Charlotte Lennox im Museum zu Gast.

Weiters treten am 17. Februar Musik und Sprache unter dem Motto „Spiel.Klang.Dicht“ in einen experimentierfreudigen Dialog oder Maria Publig liest am 17. März aus ihrem Kriminalroman „Waldviertler Morde“.