Vielfalt der Literatur in Mödling .

Es war ein Drei-Tage-Non-Stopp-Programm, das dem Mödlinger Kulturreferat unter Karin Wessely da gelang: Die Literaturtage gingen bei bestem Wetter und mit einer Programmvielfalt, die keine Wünsche offen ließ, über die Bühne.

Musik von Cunec Lauryn und dem Chor Kontroverse, Schreibworkshops, Körpersprache- und Stimm-Seminare, eine Ausstellung des Künstlerbundes, ein Theaterspaziergang („Die drei Musketiere), die Führung „Frauenspuren“ und Erzählungen aus 1001 Nacht von Connect Mödling zogen das Mödlinger Publikum ebenso an wie die zahlreichen Buchpräsentationen und Lesungen. Gerald Szyskovitz präsentierte in der Kanzlei seine Theorie, dass Shakespeare eigentlich Marlowe war, ebendort las Raphaela Edelbauer aus ihrem Buch „Entdecker“, eine sprachliche Collage physikalischer und biologischer Erkenntnisse in einem surrealen Weltbild verpackt.

Liedermacher Tom Lackner war im Museum zu Gast. Gabi Hasmann und Gerhard Kunze entführten ins Mystische Mödling. Kulturstadträtin Karin Wessely war mit dem Erfolg der erstmals stattfindenden dreitägigen Veranstaltung mehr als zufrieden: „Es ist einfach großartig, wie viele Leute, Gruppen und Intitativen hier mitgemacht haben, entsprechend groß war die Vielfalt und positiv das Echo.