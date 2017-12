Kurz vor 23 Uhr schrillte vergangene Woche Donnerstag der Alarm im Maria Enzersdorfer Feuerwehrhaus. Die Kameraden wurden zu einem Wohnungsbrand in der Südstadt gerufen. Bereits während der Anfahrt kam über Funk die Meldung, dass der Brand im Mehrparteienhaus bereits gelöscht war. Die Feuerwehr musste jedoch Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen im Gebäude durchführen.

Bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter fest, dass sich noch eine dreiköpfige Familie mit ihren Haustieren in einer völlig verrauchten Wohnung im 4. Stock befand. Sofort rückte ein Atemschutztrupp aus und übergab die Personen an den Rettungsdienst. Die Mieter berichteten dann, dass ihre Hündin sie mit nervösem Bellen geweckt und so auf die lebensgefährliche Situation aufmerksam gemacht hatte.

Frauen unverletzt in Sicherheit gebracht

Ebenfalls zu einem Brandeinsatz mit Menschenrettung musste in der Vorwoche die Feuerwehr Brunn ausrücken. Die Küche des Einfamilienhauses war in Flammen aufgegangen, der Hauseigentümer erwartete die Kameraden bereits vor dem Gebäude. Er berichtet, dass sich drei litauische Au-Pair-Mädchen auf die Dachterrasse im ersten Stock flüchten konnten.

Die Feuerwehr brachte die Frauen über eine Leiter unverletzt in Sicherheit und widmete sich anschließend dem Brand. Ein Trupp kümmerte sich um die Flammen in der Küche, ein weitere durchsuchte das Haus nach weiteren Personen oder Tieren. Allerdings war das Haus bereits leer und die Feuerwehr konnte Entwarnung geben.