Martin Chroust ist in seiner Freizeit mit Leidenschaft Buchautor und Illustrator in einer Person. 1971 in Wien geboren, verbrachte er seine Kindheit in der Südstadt.

Auslösende Worte für die Idee zur „Blumenwiesenfee“ fand seine Tochter, als sie meinte: „Mir ist heute so zitterlich“, erzählt der Autor im NÖN-Gespräch.

Der Text basiert auf neuen Wortkreationen und obwohl die Geschichte viel Märchenhaftes bietet, ist die selbst illustrierte Erzählung für jede Altersstufe.

Behandelt werden ernste Themen wie der Autoverkehr in der Stadt, der Stellenwert des öffentlichen Raums, Kinder, Träume und das Erwachsenwerden, ohne ganz mit dem Kindsein aufzuhören. Schon in der Schreibphase kam Chroust die Idee selbst zu illustrieren. Nachdem das erste Bild fertig war und es seiner Familie gefiel, dachte er sich: „Super, dann fehlen jetzt nur mehr 50 davon.“ Seine Illustrationen beschreibt er selbst als „die Musik zum Text, die ihn zu vollem Leben erweckt“.

Der studierte Mathematiker und Übersetzer ist hauptberuflich in der IT-Branche tätig, verheiratet und Vater von drei Kindern.

Chroust, der sich selbst gerne als „Kind der Südstadt bezeichnet“, liest viel, hört leidenschaftlich Musik, dreht seine Laufrunden im Lainzer Tiergartens und erkundet immer neue Wege, „da kam es schon einmal vor, dass ich in Hernals statt in Hietzing gelandet bin.“ Seine Freizeit verbringt er mit seiner Familie auch gerne bei Konzerten und Ausstellungen.

Zu seiner Zukunft als Autor weiß er nur zu sagen: „Das kreative Kind in mir wird bald schon keine Ruhe mehr geben und sich durchsetzen.“