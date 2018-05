Eine zwölfköpfige Entenfamilie hatte sich gestern im dicht verbauten Wohngebiet verirrt und suchte in einem kleinen Biotop Rückzug und Schutz für die bevorstehende Nacht.

Wachsame Bewohner wurden durch lautstarkes Quaken auf diesen Missstand aufmerksam und wählten darauf den Feuerwehrnotruf. Die Bezirksalarmzentrale alarmierte um 22:55 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf zur Tierrettung in die Ottensteinstraße.

Am Einsatzort angekommen, konnte die Entenfamilie behutsam eingefangen werden. Während die Mutter in einer Transportbox untergebracht wurde, transportierte man die elf Jungen in einem Kescher.

Diese konnten anschließend am Teichareal des Missionshauses St. Gabriel freigelassen werden. Nach rund 60 Minuten war der Einsatz beendet und die elf Mitglieder konnten mit deren zwei Fahrzeugen wieder einrücken.