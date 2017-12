Erst seit 24. November ist Ümmü Büyüktepe als ÖVP-Gemeinderätin im Amt, jetzt gab’s einen Aufschrei von FPÖ-Bezirksparteiobmann Christian Höbart und dem designierten Ortsparteiobmann Friedrich Gill: Büyüktepe sei im Vorstand des Vereins ATIB („Türkisch Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich“) und daher als Gemeinderätin nicht tragbar.

Höbart konkretisiert: „Auf Bundesebene scheint die ÖVP der FPÖ im Kampf gegen den politischen Islam endlich folgen zu wollen und auf regionaler Ebene ziehen Vertreter des islamistischen Vereins ATIB in Ortsparlamente ein.“ Der Verein stehe unter „massivem Einfluss der türkischen Regierung, der türkischen Religionsbehörde sowie der türkischen Botschaft in Österreich“, habe mit „Haltungen und Werten einer offenen Gesellschaft, dem Streben nach Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sowie der Verteidigung der Demokratie“ nichts am Hut, poltert Höbart.

Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, hält die Meldungen der FPÖ-Vertreter für „entbehrlich, auf diese Diskussionsebene möchte ich mich nicht begeben. Unsere neue Gemeinderätin Ümmü Büyüktepe ist selbstständige Unternehmerin, engagiert sich schon die letzten Jahre für Maria Enzersdorf und leistet im lokalen Verein ATIB wertvolle Arbeit. Büyüktepe genießt mein vollstes Vertrauen.“

"Gewaltiger Handlungsbedarf da"

Für die Gemeinderätin sind „die Aussagen von Christian Höbart ein Beleg dafür, dass wir auf der politischen Ebene einen gewaltigen Handlungsbedarf und Rückstand haben. Ich bin seit 2009 bei ATIB im Vorstand und habe auch meinen Beitrag dazu geleistet, den Verein neu aufzustellen. Ein Ziel dabei war, die gesamte Breite der Zivilgesellschaft in der ATIB-Führung abzubilden, deshalb sind natürlich auch Frauen Teil des Vorstandes“.

Der Verein stehe für Integration und friedliches Zusammenleben in Österreich, die türkische Innenpolitik habe im Vereinsleben keinen Platz. Konsequenzen ziehe sie nach den Vorwürfen keine, aber „ich möchte Maßnahmen setzen, viele Gespräche führen und versuchen, die Zusammenarbeit mit der FPÖ zu intensivieren. Mein Schwerpunkt wird sein, miteinander und nicht übereinander zu reden“.

Vizebürgermeister Andreas Stöhr, Aktive, betonte: „Religion und Politik wird immer in einen Topf geworfen, meine neue Gemeinderatskollegin Ümmü Büyüktepe kann ich nur folgendermaßen beschreiben – kompetent, freundlich, engagiert, weltoffen und modern.“