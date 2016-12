In Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) hörte am späten Dienstagabend ein Mann die Hilferufe seiner Nachbarin aus deren Wohnung ...

Frau war in Klo eingeschlossen: Feuerwehr half .

Der besorgte Nachbar verständigte per Notruf (122) die Feuerwehr, daraufhin eilte die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf gegen 23.30 Uhr zum Einsatz in dem Mehrparteienwohnhaus in die Erlaufstraße.

Nach einer Lageerkundung durch Einsatzleiter Martin Gall entschieden die Florianis, sich über die Rückseite des Hauses Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Weil sämtliche Fenster fest verschlossen waren und von einem Unfall ausgegangen werden musste, blieb den Einsatzkräften nur das Einschlagen einer Scheibe übrig.

Die Dame befand sich offenbar bereits seit mehreren Stunden in der Toilette und konnte die Tür nicht selbstständig öffnen - die Feuerwehrleute kamen ihr zu Hilfe und befreiten sie vom "stillen Örtchen". Zum Glück war die Frau aber nicht verletzt und konnte nach einer Stärkung erschöpft zu Bett gehen, während die 12 Florianis wieder ins FF-Haus einrückten...