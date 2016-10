Maria Enzersdorfs Gemeinderätin Marlene Zeidler-Beck will die Bevölkerung zum Sport animieren.

Freude an Bewegung .

Unter dem Motto „Turn mit, mach mit, sei fit!“ fand der 1. Maria Enzersdorfer Bewegungstag im Bundessportzentrum Südstadt statt. Die Sportunion Südstadt und der Turnverein Maria Enzersdorf boten ein buntes Show- und Mitmachprogramm.

Entstanden ist die Idee in der Arbeitsgruppe „Gesunde Gemeinde“, in der alle Gesundheitsdienstleister der Gemeinde vernetzt sind und gemeinsam arbeiten. „Es ist uns wichtig, die Menschen zum Mitmachen zu animieren und zu zeigen, wie gut Bewegung tut“, erklärt die Initiatorin der Arbeitsgruppe, Gemeinderätin Marlene Zeidler-Beck (ÖVP) und will mit der Veranstaltung auf das breite Angebot der ansässigen Vereine aufmerksam machen.

Bürgermeister Johann Zeiner (ÖVP) freute sich, dass so viele Kinder und Erwachsene mit großer Begeisterung dabei waren und die vielfältigen Bewegungsangebote in der Dreifachhalle nutzten. Neben einem Parcours aus Turngeräten fanden Schnuppertrainings in verschiedenen Disziplinen wie Zumba, Yoga oder „Tanzen ab der Lebensmitte“ statt.

Es gab ärztliche Beratung mit Eva Morawetz, Dagmar Prinz und Wolfgang Konrad. Pilates-Trainerin Victoria Sommer zeigte Kräftigungsübungen, Kathrin Rudel beriet in puncto Gleichgewichtstraining.

Ab 2017 sollen monatliche Veranstaltungen zum Thema Gesundheit stattfinden.