Herrenloser Pkw stand mitten auf der Straße.

Zu einem kuriosen Einsatz kam es am Dienstag in Maria Enzersdorf. Aus bisher unbekannter Ursache stand ein, zuvor am Fahrbahnrand abgestellter Pkw, plötzlich mitten auf der Fahrbahn.

Da es keine Spur zum Besitzer des Fahrzeuges gab, wurde es von der FF Maria Enzersdorf an den Fahrbahnrand geschoben und gesichert.

FF Maria Enzersdorf