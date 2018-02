Die Forstarbeiten im Naherholungsgebiet am Liechtenstein werden stets sehr kritisch beobachtet. Radikalere Baumschnitte, durchgeführt durch die Marktgemeinde Maria Enzersdorf, bringen bei so manchem Spaziergänger das Blut in Wallung.

Nicht nur die Bedenken eines zu umfassenden Schnitts, sondern auch die Wahrnehmung unsauberen Arbeitens, konkret das Schnittgut im Wald liegenzulassen, wurden an die NÖN-Redaktion weitergetragen.

Klaus Jungwirth, in der Gemeinde seit 2001 zuständig für Umwelt und Forst, führt die entsprechenden Hintergründe ins Treffen und möchte gleichzeitig neues Bewusstsein schaffen.

"Das Totholz ist wichtig für die Humusbildung"

„Der Wald am Liechtenstein, der Name leitet sich übrigens von der ,lichte Stein’ ab, ist ein reiner Schutz- und Parkwald, kein Nutzwald. Unsere Aufgabe ist die Wegesicherung. Das heißt, dass Schadholz herausgeschnitten wird, das bei Stürmen die Sicherheit der Spaziergänger gefährden könnte. Ebenso wird entlang der Wege an beiden Seiten ein Streifen von zwei Meter baum- und strauchfrei gehalten.“

Jungwirth ist es wichtig festzuhalten, dass die angesprochene „Unordnung“ nach dem Baumschnitt ihre Berechtigung hat und erklärt dazu: „Das Totholz ist wichtig für die Humusbildung, somit kommen die Nährstoffe wieder dahin zurück wo sie gebraucht werden, als Beitrag für die Biodiversität.

Umwelt-Gemeinderätin Anneliese Mlynek, Aktive, fügt hinzu: „In einem ersten Prozess soll die Sichtachse zwischen Burg Liechtenstein und Amphitheater wieder hergestellt werden, um sinnvoll an die Geschichte anzuknüpfen, wichtig ist uns auch die Erhaltung der Schwarzkiefer, so weit es möglich ist.“

Raum für verloren gegangenes Leben

Jungwirth ergänzt „Mir ist es sehr wichtig, bewusstseinsbildend mit viel Bürgernähe tätig zu sein, am Liechtenstein gar nicht viel zu verändern, diesen Ur-Charakter zu lassen und ein bisschen mehr Raum für verloren gegangenes Leben zu schaffen, das durch den Besucherdruck zurückgedrängt wurde“.