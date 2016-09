Vergangene Woche feierte das „Gabrium“, das neue Hotelprojekt auf dem Areal der Steyler-Missionare, Spatenstich. Die Anlage, die vor allem Seminarräumlichkeiten bieten soll, wurde, wie Öffentlichkeitsverantwortlicher Pater Franz Helm meint, auch deswegen gestartet, weil man eine akute Nachwuchsproblematik bei den Geistlichen habe.

Festsaal wird Platz für 380 Personen bieten

Das Hotel, das bis November 2017 entstehen soll, wird mit 24 Zimmern und fünf Seminarräumen, Platz für 48 Personen bieten. Außerdem gibt es Speiseräume sowie einen Festsaal für bis zu 380 Personen.

Landtagsabgeordneter Hans Stefan Hintner, ÖVP, gratulierte zu den Plänen: „St. Gabriel ist der spirituelle Kraftplatz der Region und ein architektonisches Juwel. Ich freue mich daher, dass gerade hier ein Hotelprojekt verwirklicht wird.“ Maria Enzersdorfs Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, schloss sich den Worten an und wünschte „einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten“.

Geschäftsführerin Maria Homm erklärt zudem, wie man die Parkplatzproblematik bewältigen wolle: „Wir werden einen Carport haben, der mit Sonnenkollektoren gedeckt ist. Diese werden zudem den gesamten Strombedarf des Gabriums decken.“ Für diese grüne Konzeption wird es im Übrigen ein Crowdfunding geben, bei dem ein Krankenhaus in Indien mitfinanziert wird. „Über all das kann man sich in einer aktuellen Ausstellung informieren“, so Homm. www.gabrium.at

Zum Thema

Das Missionhaus St. Gabriel wurde 1889 in Maria Enzersdorf gegründet. Bis 1914 entstanden ein großes Klostergebäude, Kirche sowie eine Unterkunft für die dort wohnhaften Missionare.

Die Hochschule, musste aufgrund mangelnden Nachwuchses den Betrieb einstellen.

In den letzten Jahren siedelte der Steyler-Fonds 60 Mieter, darunter junge Unternehmen, an. Nun folgt das „Eigenprojekt“ Gabrium.