Maria Enzersdorf

Verkehrskonzeptbedingte Umplanung beim neuen Bauprojekt „Flair Meets Biedermeier“: Nachdem in der Tiefgarage aus technischen Gründen nicht genug Parkplätze realisiert werden konnten, muss nun eine Fläche umgebaut werden.

Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, erklärt die Lösung, bei der auch eine Promenade entsteht: „Wir haben die Auflage, zwei Parkplätze pro Wohneinheit anbieten zu müssen, und in diesem Falle wäre die einzige Möglichkeit gewesen, Wohnungen zu reduzieren, was bei diesem Grad der Fertigstellung lächerlich gewesen wäre.“

Deswegen werde man nun eine Verkehrsfläche für die nötigen 20 Parkplätze zur Verfügung stellen. Helga Kauf, Presseverantwortliche des Bauträgers, ist mit der Lösung zufrieden: „Wir haben das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde so besprochen und die restlichen Parkplätze sind auch in der Tiefgarage hervorragend realisiert worden. Dass die nun verlängerte Promenade bis Höhe Heugasse/Hans-Weigel-Straße gehen soll, wird sogar eine hervorragende fußläufige Verbindung schaffen.“ Auch sonst sei man bezüglich des Baus voll im Plan.