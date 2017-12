Eine bellende Hündin hat in der Nacht auf Freitag einer Familie in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) offenbar das Leben gerettet.

Einer wachsamen Hundedame ist es zu verdanken, dass ein Kleinbrand in einer Wohnung eines Maria Enzersdorfer Mehrparteienhauses am Donnerstag nicht in einer Katastrophe endete.

Familie befand sich noch in verrauchter Wohnung

Kurz vor 23 Uhr alarmierte die Bezirksalarmzentrale die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf zum Brand in der Südstadt. Binnen weniger Minuten waren mehrere Einsatzfahrzeuge und 26 Mitglieder der FF Maria Enzersdorf unterwegs zur angegebenen Adresse.

Während sich die Atemschutzgeräteträger bei der Anfahrt für den Innenangriff ausrüsteten, kam per Funk die Info: Der Brand sei bereits gelöscht, dringende Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen aber notwendig. Bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter erschrocken fest, dass sich die Bewohner der Wohnung (eine dreiköpfige Familie samt ihren Haustieren) noch in der völlig verrauchten Wohnung im 4. Obergeschoss befanden!

Unverzüglich machte sich ein Atemschutztrupp zur Menschen- und Tierrettung in die Wohnung auf, aus der alle Personen sowie eine Hündin und eine Katze gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden konnten. Danach belüftete die Feuerwehr die Wohnung.

Das nervöse Bellen der Hündin hatte die Familie geweckt und dadurch auf die lebensbedrohliche Situation in der Wohnung aufmerksam gemacht!