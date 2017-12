Wenn in der Sala Terrena in Mödling sogar die Stehplätze Mangelware werden, dann ist eine Buch-Präsentation von Hofrat Gebhard König, dem ehemaligen Leiter der NÖ Landesbibliothek, angesagt.

Er hat seiner Heimatstadt mit dem neuen Werk „Mein altes Mödling“ ein fotografisches Denkmal gesetzt. „Frei nach Karl Valentin: Es wurden schon alle Bücher über Mödling geschrieben, nur nicht von mir“, schmunzelte König.

Er zeigt Bilder und Postkarten, die in den bisherigen zahlreichen Publikationen und Bildbänden zu Mödling nicht zu sehen waren. Besonderes Augenmerk wird auf die Schulstadt gelegt, der Anninger wird als Hausberg der Mödlinger entsprechend gewürdigt. Stadtchef Hans Stefan Hintner dankte König für „deine große Liebe zu Mödling. Gerade die sensationellen Ansichten in diesem Buch machen deutlich, wie sehr sich Mödling in den letzten 100 Jahren verändert hat.“

Unter anderem begeistert waren auch die Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher und Ferdinand Rubel sowie Altbürgermeister Harald Lowatschek.