Mit ihnen werden herausragende Leistungen in den Handelsakademien und Handelsschulen der Wiener Kaufmannschaft prämiert. Der designierte Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, SP, wurde als Absolvent des Jahres geehrt, ein besonderer Preis ging nach Mödling: Catherine Kindl wurde als „Student of the Year“ geehrt. Die Matura, die aktuell ansteht, dürfte für die Hochbegabte kein Problem sein – Catherines Notendurchschnitt von 1,0 sagt wohl alles.

