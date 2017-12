Demnach soll ein Internatsschüler um die Jahrtausendwende von Älteren mit Gürteln geschlagen worden sein.

Prokop: "Vorwurf ist ein Skandal"

"Dieser Vorwurf ist ein Skandal", so Gunnar Prokop, Internatsleiter von 1975 bis 2007, am Freitag in der Online-Ausgabe.

Der heute über 30-Jährige war laut der Tageszeitung von 2000 bis 2004 im Internat. Nach seiner Darstellung seien Neuankömmlinge willkürlich ausgesucht, in der Nacht von mehreren "Kameraden" festgehalten und sozusagen als einmaliges "Einstiegsgeschenk" geschlagen worden.

Gunnar Prokop, 1975–2007 Leiter Südstadt-Internat: „Ich halte es für absolut unmöglich. Das hätte ich gewusst. Wir hatten damals eine unglaubliche Zusammenarbeit im Team. Jeden Tag um 16 Uhr gab es eine Besprechung, wo über alles berichtet wurde. Das Schüler einmal aneinander gekracht sind, das ist aber normal. Aber keine Rituale, das hat es nie gegeben.“

ÖLSZ-Leiter Wolfgang Moser seit 2007: „Ich habe nicht gut geschlafen, die Verunsicherung ist da. Ich bedauere sehr, wenn so etwas vorgefallen ist. Wir sind auf jeden Fall bemüht, das aufzuarbeiten, hoffe nach wie vor, dass nichts passiert ist. Was meine Arbeit anbelangt, habe ich ein gutes Gewissen. Die Beziehung zum Athleten steht im Mittelpunkt, dem muss es gut gehen. Es gab in meiner Amtszeit Einzelfälle von Mobbing oder Meinungsverschiedenheiten und es wurden auch Sportler entlassen. Aber es wurde nie weggeschaut, sondern Konsequenzen gezogen.

Aufgrund der Vorfälle in Tirol sei man "seit drei bis vier Wochen sehr sensibel" mit dieser Thematik umgegangen und habe intensive Gespräche geführt. Doch er habe weder davon etwas gehört, noch hätten ihm Lehrer, Trainer oder Erzieher seit seiner Amtszeit je von Übergriffen berichtet, so Moser laut "Presse".