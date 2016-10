dorf:dialog in Perchtoldsdorf .

Am Nationalfeiertag werden in Perchtoldsdorf im Rahmen der dorf:dialog im Burgsaal traditionell Themen des diskutiert. Vertreter sämtlicher Fraktionen stehen den Bürgerinnen und Bürger Rede und Antwort. Auch Vereine nutzen die Veranstaltung, um Werbung in eigener Sache zu machen.