Am 14. September, exakt 25 Jahre, nachdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neuen Gebäude ihre Tätigkeiten aufgenommen hatten, ging in der Bezirkshauptmannschaft Mödling in der Bahnstraße 2 ein Jubiläums-Festakt über die Bühne.

Der damalige Bezirkshauptmann Heinz Eischer ließ die besten Grüße ausrichten, Nachfolger Hannes Nistl (2000 bis 2010) erinnerte sich, als er „unter Lebensgefahr“ zu einem Landeshauptmanntreffen ins neue Gebäude hastete: „Ich bin mit der Bahn gekommen und habe gehört, dass es eine Pepi-Wagner-Brücke zur Bezirkshauptmannschaft gibt.“ Doch weit gefehlt. Nistl musste sich in der Bahnstraße den Weg über 10 Meter lange und 25 Zentimeter breite Pfosten bahnen. „Ich bin schweißgebadet angekommen, die Musik hat schon gespielt und der Landeshauptmann war auch schon da“, schmunzelte Nistl.

"Er hat Tag und Nacht die Pläne in der Hand gehabt"

Wolfgang Tringler aus Brunn, Obmann der Dienststellen-Personalvertretung, ließ nicht unerwähnt, dass die Amtsräumlichkeiten auch nach einem Vierteljahrhundert noch immer taugen, was zu einem Großteil dem damaligen Bürodirektor-Stellvertreter Heinz Stocker zu verdanken sei: „Er hat Tag und Nacht die Pläne in der Hand gehabt. Ich denke, es ist etwas Gutes dabei herausgekommen.“

Philipp Enzinger, seit 2010 Bezirkshauptmann in Mödling, bedankte sich beim gesamten Team: „Ihre Leistungen sind großartig. Sie schaffen es, die Anliegen der Menschen im Bezirk zu ihren eigenen zu machen.“ Nicht umsonst sei das Feedback der Bürgerinnen und Bürger nach Erledigungen in „unserer Info- und Servicestelle mit fast 90 Prozent sehr positiv“, freute sich Enzinger.

Mödlings Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, überbrachte die besten Wünsche von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sprach von „gelebter Bürgernähe“, die er in der Bezirkshauptmannschaft Mödling spüre und machte deutlich: „Ein funktionierender öffentlicher Dienst ist ein ungeheurer Standortvorteil.“