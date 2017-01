Peter Friedl aus Mödling ist sauer: „Bislang habe ich immer meine Senioren-Vorteilskarte bis Wien-Liesing um 2,40 Euro und anschließend den Senioren-Fahrschein der Wiener Linien um 2,80 Euro verwendet. Jetzt ist es allerdings nicht mehr möglich, beide Fahrscheine in Mödling zu entwerten.“

Ihm blieben aktuell nur zwei Möglichkeiten: „Ich kaufe mir eine Karte um 7,40 Euro, was eine Kostensteigerung von knapp 40 Prozent bedeutet, oder ich steige in Wien-Liesing aus, um den Wiener Fahrschein zu entwerten. Wenn ich Glück habe, erreiche ich noch den selben Zug, sonst heißt es warten. Ich bin mit meinen 78 Jahren noch recht flink, was aber machen gebrechlichere Personen mit Rollator oder Mütter mit Kinderwagen?“, fragt sich Friedl.

"Kein Entwerten nach Zonen mehr möglich"

Eine Antwort der ÖBB sei noch ausständig, kritisiert der Mödlinger. Auf NÖN-Anfrage merkt VOR (Verkehrsverbund Ostregion)-Pressesprecher Georg Huemer an: „Der Abbau der Entwerter in der Region durch unseren Partner ÖBB ist eine Konsequenz des neuen Systems: Die Möglichkeit der Selbstabfertigung – des Zwickens – via Streifenkarten kann außerhalb Wiens nicht mehr angeboten werden. Sie entfällt, weil keine Zonen mehr bestehen, also kein Entwerten nach Zonen mehr möglich ist.“

Man sei aber bemüht, eine zeitgemäße Alternative für jene Fahrgäste zu entwickeln, die nur sporadisch den öffentlichen Verkehr benutzen.

„Im konkreten Fall gibt’s am Automaten in Mödling ein Ticket Mödling – Wien inklusive Kernzone zum Preis von 2,70 Euro für Senioren. Damit braucht der Fahrgast natürlich nirgends auszusteigen, um einen Fahrschein zu entwerten, er ist bereits im Besitz eines auch in ganz Wien gültigen Tickets.“

Einfachste Variante sei „der Kauf einer ermäßigten Tageskarte Mödling – Wien um 7,40 Euro“, betont Huemer; die gelte einen Tag lang in Wien und Mödling – inklusive beliebig vieler Zwischenstopps.