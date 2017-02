Die aufsehenerregende (Gerichts-)Geschichte hat ein gutes Ende gefunden. Zumindest für die Patienten des beliebten Allgemein-Mediziners Dimitrios Papaevangelou. Die Quartiersuche ist erfolgreich abgeschlossen, die neue Ordination liegt im City Center Mödling, Wiener Straße 2/1/1 – also exakt gegenüber der, aus der der Arzt raus musste.

Die Vorgeschichte – die NÖN berichteten: Jurist Gerald Fürst, ein unmittelbarer Nachbar in der Wiener Straße 9, hat auf widmungswidrige Verwendung der Ordi-Räume geklagt. Demnach sind Arztpraxen in Eigentumswohnungen ohne Zustimmung aller Wohnungseigentümer nicht erlaubt.

Das Oberlandesgericht Wien hatte das im Herbst in letzter Instanz bestätigt. Woraufhin Papaevangelou die Eigentumswohnung wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen und einen neuen Praxisstandort suchen musste. Der ist gefunden und bereits in Betrieb. Der Mediziner wollte zum aktuellen Stand der Dinge noch nicht Stellung nehmen.