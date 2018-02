Durchaus optimistisch blickt Werner Piringer, Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Mödling, ins aktuelle Jahr. „Mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum im Rücken steigen die Beschäftigten- und sinken die Arbeitslosenzahlen.“

Die 2017er-Zahlen würden entsprechende Schlüsse zulassen. „Wir haben die Dynamik des Aufschwungs genutzt und uns intensiv ins Arbeitsmarktgeschehen eingebracht“, betonte Piringer. 4.540 ehemalige arbeitslose Kundinnen und Kunden haben wieder einen Arbeitsplatz gefunden – um 1 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit bleibe auch 2018 Schwerpunkt: „Das betrifft vor allem Personen der Generation 50+ sowie jene, die wegen gesundheitlicher Probleme nur schwer wieder einen neuen Arbeitsplatz finden“, präzisiert Piringer.

Obwohl es 2017 mehr Jobsuchenden über 50 gelungen sei, wieder Anschluss ans Erwerbsleben zu finden, steige die Zahl der arbeitslosen Golden Ager weiter an. „Wir verzeichnen in dieser Personengruppe fast 890 Arbeitsaufnahmen, um 20,4 Prozent mehr als im Jahr 2016. Gleichzeitig steigt aber die Zahl der Arbeitslosen jahresdurchschnittlich um 6 Prozent auf 1.482“, bedauert der AMS-Geschäftsstellenleiter. Er hofft, „mit einem soliden Wirtschaftswachstum im Rücken heuer konsequent an den strukturell bedingten Problemen am Arbeitsmarkt arbeiten zu können“.

Dafür stehen dem Arbeitsmarktservice Mödling auch eine Reihe von Förderungsmöglichkeiten im Rahmen der „Beschäftigungsinitiative 2018“ zur Verfügung.

Im Zuge der Eingliederungsbeihilfe (Lohnkostenzuschuss für DienstgeberInnen) können bei Einstellung von über 50-Jährigen mit einer Vormerkdauer beim AMS ab 182 Tagen, mit nachgewiesenen gesundheitlichen Einschränkungen sowie für Langzeitarbeitslose mit einer Vormerkung von mehr als 365 Tagen Förderungen gewährt werden.