„Insgesamt hat die Bezirksstelle im Vorjahr fast 6 Millionen Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Region erstritten“, sagt der stellvertretende Bezirksstellenleiter Gerhard Svatora.

Dass sich im Vorjahr nicht weniger als 8.651 Menschen an die Experten der Bezirksstelle Mödling gewandt haben, ist für den Vösendorfer ein Zeichen, „wie wichtig wir als Anlaufstelle in allen Lebenslagen sind“. Dieses Profil habe man auch mit zahlreichen Events geschärft, darunter Infoveranstaltung für werdende Eltern (in Kooperation mit der Gebietskrankenkasse), 1.300 Bewerbungstrainings in den Schulen des Bezirks und die „Berufe zum Angreifen“-Messe in der „Pyramide“ in Vösendorf.

Landesweit habe es 2017 auffallend viele Anfragen zum Thema Krankenstand gegeben, betonte AK NÖ-Vizepräsident Horst Pammer: „Wird ein Beschäftigter krank, kommt von Unternehmen immer öfter eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses ins Spiel. So wollen sich manche Arbeitgeber offensichtlich Lohn und Gehalt für die Mitarbeiter während des Krankenstandes sparen. Diese Kosten werden stattdessen auf die Allgemeinheit, also die Krankenkassen, abgewälzt.“

Nach Arbeitsunfall den Job verloren

Dazu hatte Svatora einen Fall aus dem Bezirk Mödling parat. Ein Speditions-Arbeiter musste nach einem Arbeitsunfall in den Krankenstand. „Der Mann machte alles richtig und teilte dem Arbeitgeber sofort mit, dass der Krankenstand länger dauern werde. Trotzdem erhielt er nach einem Monat einen Brief des Chefs, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er wegen Verletzung der Informationspflicht entlassen sei“, schüttelt Svatora den Kopf.

Nach Intervention der AK-Bezirksstelle wurde die Entlassung in eine Dienstgeber-Kündigung umgewandelt: „Dadurch erhielt der Arbeiter all seine Kündigungsansprüche, um die er bei einer Entlassung umgefallen wäre. Zusätzlich intervenierte der AK-Berater auch noch erfolgreich bei der Firma, weil er bei der Kontrolle der Endabrechnung eine fehlerhafte Berechnung des Krankengeldes feststellte. Damit erhielt der Arbeiter noch 2.405 Euro zusätzliches Krankengeld ausbezahlt“, merkte Svatora zufrieden an.