Am Tag drauf folgte die Lesung „Landuntergang“ mit den Kabarettisten Andrea Niedetzky, Leo Lukas und Gerald Fleischhacker sowie Autor Klaus Oppitz. Nicolas Hold vom Veranstalter-Team ist zufrieden: „Es war wie bereits in den vergangenen Jahren sehr nett in Mödling. Ich glaube, es ist besonders wichtig, dass es in allen Städten rund um Wien ein attraktives Kulturangebot gibt und freuen uns, dazu etwas beitragen zu dürfen.“

Diese Woche geht’s in Perchtoldsdorf weiter, ehe das art.experience-Festival in Baden seinen Abschluss findet.