Polizeifahrzeuge rasten am Donnerstagnachmittag zum SPAR in der Wiener Straße. Ein Mann randalierte. Die Beamten fanden den Verdächtigen, einen 20-jährigen Asylwerber aus Afghanistan, bei der Kassa, er warf mit Kleingeld um sich. Den Polizisten gegenüber nahm er sofort eine sehr aggressive Haltung ein, Versuche, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, schlugen fehl. Fragen nach einem Ausweis wurden negiert, die mehrmaligen Aufforderungen, Abstand zu halten, ebenso.

Vielmehr schlug der Afghane plötzlich auf die Polizisten ein. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei versucht wurde, dem Randalierer die Handfesseln anzulegen. Der Mann wurde noch wilder, schlug mit den Beinen um sich und traf eine Beamtin im Rückenbereich. Er drehte sich heftig, wollte sich aus der Fixierung lösen und griff plötzlich nach der Dienstwaffe einer Polizistin. Es blieb zum Glück nur beim Versuch. Dennoch versetzte er einer weiteren Polizistin einen Kopfstoß.

Dank der Unterstützung mehrerer Kollegen gelang es schließlich, dem Afghanen Hand- und Fußfesseln anzulegen und in die Polizeiinspektion Mödling zu bringen. Die Vernehmung des Verdächtigen wurde alsbald abgebrochen: er bedrohte den Dolmetscher. Der 20-Jährige wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.

Die FPÖ meldete sich zu Wort:

FPÖ-Stadtrat Daniel Könczöl, Mödling: „Es kann und darf nicht sein, dass sich Menschen mit negativem Asylbescheid weiterhin in unserem Bezirk aufhalten und dann obendrein Polizisten verletzen. Gewalttätige Ausländer ohne Aufenthaltsberechtigung haben unser Land sofort zu verlassen. Der einzige Aufenthaltsort solcher Straftäter kann nur das Heimatland sein – und dort das Gefängnis“.

FPÖ-Gemeinderat Harald Thau, Mödling „Unter einem Innenminister Nobert Kickl wird es zu schnelleren Asylverfahren und auch Abschiebungen kommen wird. Ein Verlegen von Gewalttätern innerhalb Österreichs ist der falsche Weg. Es ist erschreckend, dass es selbst in Mödling immer wieder zu dramatischen Vorfällen mit Asylwerbern kommt“.