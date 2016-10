Ein 19-jähriger Afghane soll während der Sitzung einer Psychologin mit einer unmissverständlichen Handbewegung gedroht haben, er werde ihr die Kehle aufschlitzen. Die alarmierten Polizeibeamten hatten alle Hände voll tun, den jungen Mann, der immer rasender wurde, zu bändigen.

Er machte deutlich, dass er nicht daran denke, in den Streifenwagen einzusteigen, stellte sich förmlich zum Kampf und knallte mit dem Kopf einige Male gegen die Heckscheibe. Auch bei der Versorgung der stark blutenden Wunde im Landesklinikum Baden machte der Afghane deutlich, was er vom Polizeieinsatz hielt. Der 19-Jährige wurde schlussendlich in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.

Mehr in der Mödlinger NÖN.