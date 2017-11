Seit über einem Monat sollten die Straßenarbeiten in der Weyprechtgasse fertig sein. Warum es zu den Verzögerungen kommt, erklärt der stellvertretende Baudirektor Fritz Panny: „Die Problematik war, dass die Leitungen in sechs Metern Tiefe gelegen sind und daher ein großer Bagger benötigt wurde, um darunter zu kommen. Dabei wurde die Straße in Mitleidenschaft genommen, ist teilweise eingebrochen; dadurch konnte die Baugrubersicherung oftmals nicht mehr herausgenommen werden, was ebenfalls zu Verzögerungen geführt hat.“

Der bestehende Kanal in sechs Metern Tiefe muss solange in Betrieb bleiben, bis Arbeiten in der Restituta-Gasse abgeschlossen werden können und die Gabrielerstraße erreicht ist. „Die Arbeiten in der Restituta-Gasse werden jedoch erst in Frühjahr vorgenommen“, gibt Panny zu verstehen.

Die provisorische Fertigstellung der Baustellen in der Weyprechtgasse ist für den 20. November vorgesehen. Im Frühling kann es jedoch zu weiteren Bauarbeiten kommen.