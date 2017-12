Bereits zum 59. Mal kürte die Stadt Mödling diejenigen, die sich um den schönsten Blumenschmuck kümmern. „Denn die vielen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner aus Mödling haben großen Anteil daran, dass Mödling blüht und weit über die Grenzen hinaus als Blumen-Stadt bekannt ist“, ließ Stadtrat Leo Lindebner, ÖVP, im Rahmen der Preisverleihung im Arbeiterkammersaal nicht unerwähnt.

Insgesamt nahmen 316 Mödlingerinnen und Mödlinger am Blumenschmuck-Wettbewerb teil, in die engere Auswahl kamen 199 Teilnehmer, davon 75 Schrebergärtner. Die Bewertung in den einzelnen Kategorien fand im August ohne Vorankündigung statt und wurde von der Jury mit Elisabeth Preisinger (Gärtnermeisterin der Stadt Schwechat), Martin Huber (Gärtnermeister der Stadt Traiskirchen) sowie dem Mödlinger Gärtnermeister Norbert Rauch und seinem Stellvertreter Jürgen Sauerzopf vorgenommen.