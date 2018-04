Entspannt saß ein 36-jähriger Mann am Samstag im kleinen Park gegenüber dem Mödlinger Bahnhof. Er beobachtete wie sein kleiner Sohn auf der Wiese herumtollte. Während der Dreieinhalbjährige durch den Park lief, stieg er auf einen Deckel zu einem Schacht unmittelbar neben der Brunnenpumpe.

Als das Kleinkind über die metallene Abdeckung rannte, dürfte der Deckel verruscht sein. Der Bub stürzte in den 1,85 Meter tiefen Schacht. Dabei zog sich das Kleinkind eine tiefe Schnittwunde am linken Fuß sowie am Kopf zu. Der Vater reagierte sofort, zog seinen Sohn aus dem Schacht und brachte ihn auf direktem Weg ins Mödlinger Landesklinikum. Neben der Schnittwunde am Fuß wurde auch eine Sehne bei dem Sturz verletzt, die operiert werden musste.

Die Polizei rief die Feuerwehr, um den offenen Brunnenschacht wieder zu verschließen und die Unfallstelle abzusichern. Danach wurde der Schacht vom Bereitschaftsteam der Mödlinger Gemeindearbeiter sicher verschlossen.