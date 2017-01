30 Kinder und Jugendliche erarbeiten gemeinsam mit professionellen Schauspielern und Musikern, unter der Leitung des bewährten Leading Teams (Regie, Maske, Kostüme, Bühnenbild, Ton- und Lichtdesign) dieses Musical neu.

Intendant & „teatro“-Gründer Norberto Bertassi erklärt: „Die meisten Kinder und Jugendliche, die im Vorjahr schon bei Pinocchio mitgespielt haben, werden auch bei dieser Welturaufführung dabei sein. Es gibt aber für 10 weitere Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, in unsere professionelle Welt des Musiktheaters einzusteigen.“

Deshalb gibt‘s am 28. Jänner ab 10 Uhr in der Stadtgalerie Mödling ein Casting – Bühnenerfahrung ist nicht Voraussetzung – für Interessierte ab 12 Jahren. Vorzubereiten sind eine Ballade sowie ein Uptempo aus einem Musical in Deutsch und ein Monolog aus einem Theaterstück oder aus einem Musical.

Bewerbungen unter casting@teatro.at