„Da, füll Geld rein!“: Trafik-Räuber auf der Flucht.

Wie jetzt bekannt wurde, betrat am Donnerstagnachmittag ein bislang unbekannter Mann die Trafik in der Neudorfer Straße in Mödling. Der Täter hielt dem Angestellten eine schwarze Pistole entgegen, forderte ihn mit den Worten „Da, füll Geld rein!“ zur Herausgabe von Bargeld auf und deutete auf ein schwarzes Stoffsäckchen mit der Aufschrift „Hallhuber“.

Der Trafikant reagierte mutig, warf eine Zigarettenschachtel auf den Räuber und löste Alarm aus, woraufhin dieser zu Fuß durch den Schöffelpark in Richtung Wiener Straße flüchtete, wo er in einen silberfarbenen Pkw stieg. Eine Fahndung verlief negativ.

Täterbeschreibung: Mann, vermutlich Ausländer, unter 30 Jahre, ca 170 bis 175 cm groß, normale Statur, dunkel bekleidet, maskiert mit unbekannten dunklen Gegenstand, bewaffnet mit schwarzer Pistole.

Hinweise an die Polizeiinspektion Mödling – 059133/3330 erbeten!