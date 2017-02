„Darum werden wir österreichweit beneidet“, so Harald Hrdlicka, Direktor der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL), bei der Eröffnung des sechsten Recruitingtages an der Schule. An diesem Tag bietet die Schule Schülern die einzigartige Gelegenheit, schon während der Schulzeit wichtige Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen zu knüpfen. „Das erleichtert die Jobsuche nach dem Schulabschluss ungemein“, weiß Hrdlicka. Die Unternehmen ihrerseits sind sehr daran interessiert, die bestens ausgebildeten HTL-Absolventen zu rekrutieren.

Auf rund 1.000 m Ausstellungsfläche wurden heuer 55 Ausstellungskojen errichtet. „Die Veranstaltung war noch nie besser besucht, es war ein großer Erfolg“, berichten Astrid Laa, Organisatorin des Recruitingtages, und Abteilungsvorstand Wolfgang Grösel.

Alle teilnehmenden Firmen, die auch bereits das sechste Mal dabei sind, schätzen die Professionalität und Kundenorientiertheit, mit der die Karrieremesse abgewickelt wurde. Die Firmenliste, die sich wie das „Who is Who“ der österreichischen Wirtschaft liest, erweitert sich jedes Jahr um neue, hochkarätige Unternehmen.

Viele der 55 Aussteller nahmen wieder die Möglichkeit in Anspruch, im „Forum“ und im Filmsaal der Schule ihre Unternehmen zu präsentieren und interessante Projekte vorzustellen. „Es war wieder eine sehr interessante und gelungene Veranstaltung“, betonte Ronald Palleschitz, der als Erfinder des Recruitingtages gilt.