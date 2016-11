Seit dem Sommer ist an einem Geländer beim Mödlingbach ein Fahrrad angekettet und unberührt. Anwohnerin Traude Paul hat bereits versucht, das dauerhaft abgestellte Rad entfernen zu lassen – ohne Erfolg.

„Ich war bei der Polizei, die haben gesagt, sie wären nicht zuständig, sondern die Gemeinde. Also bin ich zum Fundamt gegangen. Die meinen wiederum, dass sie die Kette nicht öffnen dürfen. Es möchte also niemand zuständig sein und das Rad bleibt verschlossen, während es vor sich hin rostet“, so die Mödlingerin.

Laut Paul habe das nahegelegene Radgeschäft das Vehikel dort gesichert, nachdem es in der Wehrgasse mehrere Wochen lang abgestellt worden war. Bis zum Redaktionsschluss konnte jedoch kein Mitarbeiter für eine Aussage dazu erreicht werden.

Auf Anfrage, unter welchen Umständen das Fundamt der Gemeinde Mödling die Fahrradkette durchtrennen dürfe, heißt es: „Gar nicht. Sobald ein Fahrrad wie in diesem Fall angekettet ist, dürfen wir es nicht losmachen – selbst, wenn der Besitzer unbekannt ist. Wenn wir das machen würden, wäre es – wie unter anderen Umständen auch – Diebstahl.“